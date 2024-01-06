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Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili korkunç iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 17 bin kişi kullanılan ilaçlar yüzünden öldü.

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Türkiye'de salgın sırasında kullanılan bir ilaç, altı ülkede toplam 17 bin kişinin ölümüne neden olabilir. Bir araştırmaya göre Hidroksiklorokin adlı ilaç, COVID-19 tedavisi sırasında kullanıldığında yaklaşık 17.000 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği iddia ediliyor.

Politico'nun Fransız araştırmacılardan alıntıladığı habere göre, Hidroksiklorokin kullanımının COVID-19'un ilk dalgasında 17.000 kişinin ölümüne sebep olmuş olabileceği belirtiliyor. Ancak, ilacın hastalar üzerindeki klinik faydasını kanıtlayan bir veri bulunmamasına rağmen, pandemi sırasında hastanelerde yatan bazı insanlara reçete edildiği vurgulanıyor.

Fransa, Belçika, İtalya, İspanya, ABD ve Türkiye dahil olmak üzere altı ülkede, Hidroksiklorokin nedeniyle yaklaşık 16.990 kişinin ölümüne sebep olabileceği iddia ediliyor. Bu ölüm oranının, ilacın COVID-19'a karşı reçetelenmesiyle ilişkili olası yan etkiler, özellikle kalp ritmi bozuklukları, nedeniyle ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Fransa'nın Lyon Üniversitesi ve Kanada'nın Québec Üniversitesi'nden araştırmacılar, altı ülkede hastaneye yatış verilerini, Hidroksiklorokin maruziyetini ve ilacın göreceli ölüm riskindeki artışı analiz etmek için bir araştırma yapmışlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan 2020'de Türkiye'nin Hidroksiklorokin'i diğer ülkelerden farklı bir şekilde kullandığını ve büyük miktarlarda stokladığını belirtmişti. Ancak, ilaca yönelik eleştirilerin ardından Sağlık Bakanlığı, ilacı Kovid-19 tedavisinde kullanımdan kaldırmıştı.