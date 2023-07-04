Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Mobilizasyon ve core ısınma ile devam eden idman, aerobik koşu ile sona erdi.

İzinli futbolcular ile Kosta Rika Milli Takımı’nda yer alan Francisco Calvo antrenmana katılmazken, genç futbolculardan Adem Eren Kabak, Nafican Yardımcı, Hüseyin Biber, Ahmet Karademir, Yaşar Kavas, İzzet Karaboğa, Emre Pehlivan, Erkan Sasa, Hüseyin Mert Uyanıker, Ali Karakaya, Fatih Mankır, Çağdaş Şendur, Ataberk Karababa ve Sertan Yılmaz antrenmanda yer aldı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla 1. etap kamp çalışmalarına devam edecek. İHA