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Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale istikametinde seyir halinde olan Ahmet E. yönetiminde ki 42 AFF 459 plakalı otomobil, Kemallı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile Muhammet A. ve Muhammet T. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.