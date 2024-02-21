Eskişehir’de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan okul servisi, tarlaya uçtu.

Kaza, gece saatlerinde Erenköy Mahallesi Yavuzlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 S 0672 plakalı okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyerleri aşan okul servisi, yol kenarında bulunan araziye saplandı. Okul servisinin boş olmasından dolayı kazada yaralanan olmadı. Öte yandan çevredeki görgü tanıkları, servis sürücüsünün alkollü olduğunu iddia etti.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri kaza yerinde servis sürücüsünü bulamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Okul servisi vinç ile saplandığı yerden kurtarılarak yediemin otoparkına çekildi.