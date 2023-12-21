Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ve Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksek Okulu iş birliğinde "İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları" programı kapsamında konferans düzenlendi.

Sorgun Meslek Yüksek Okulu Konferans salonunda gerçekleşen programa SMMMO Başkanı Harun Evcimen, SMMMO Sorgun Temsilcisi İlyas Arslan, SMMM Erol Güneş ve Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sami Erdoğan katıldı.

Söyleşi kapsamında Başkan Harun Evcimen öğrencilere yapmış olduğu sunumda Mali Müşavirlik Mesleğinin görev ve sorumlulukları, mesleğin avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek Mali müşavirlerin iş dünyası ile iç içe olduğu ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti.

Program sonunda Harun Evcimen Yozgat SMMMO olarak Sorgun’da öğrenim gören öğrencilere belgeli olarak ön muhasebe eğitimi düzenleneceğinin sözünü verdi.