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SGK, İstanbul Genel İdari Hizmetler sınıfında görev alacak ve Sosyal Güvenlik Denetmenliği hükümlerine tabi olacak şekilde, Taşra Teşkilatı bünyesindeki eksikliği gidermek amacıyla sözlü sınav ile 100 memur alımı gerçekleştirecek. Bu fırsat, 2023 KPSS sonuçlarıyla memur olma şansı sunacak.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR:

Adaylardan, genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacak. Bu kapsamda adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum olmamaları, sağlık sorunları bulunmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanması, suç hükümlülüğü bulunmaması, erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmaları gibi kriterlere uymaları bekleniyor.

Memur alımları, 2022 veya 2023 yılı KPSS puanları üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların en az 70 puan almış olmaları gereken puan türleri arasında KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP48 bulunuyor. Ayrıca, dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerden birinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış eşdeğer bir kurumdan mezun olmak, giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gibi özel şartlar da aranacak.

BAŞVURU SÜRECİ:

SGK memur alımları için başvurular 25 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, SGK İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.