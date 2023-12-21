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Bu kapsamda Yozgat İl Müftülüğü, din görevlilerini kitap okuma ve tahlil programlarında bir araya getiriyor.

İl Müftüsü Ali Gülden, Tahta Cami’nde gerçekleştirilen kitap tahlili buluşmasına katılarak din görevlileri ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan 'Fetvalar' kitabının tahlilini gerçekleştirdi.

Program hakkında açıklamada bulunan Müftü Gülden, “Diyanet İşleri Başkanlığımızca din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla ülkemiz genelinde başlatılan ‘Kitap Oku-Yorum’ projesi il müftülüğümüzce devam ediyor. Her ay Diyanet İşleri Başkanlığımızca belirlenen bir kitap ve diyanet aylık dergi din görevlilerimiz tarafından okunarak ay sonunda gruplar halinde tahlil edilmektedir. Ayrıca programda günümüz ticari problemleri ve Müslümanların bu problemler karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği konuları üzerinde durduk. Bununla birlikte katılımcılardan gelen güncel sorulara cevaplar verdik” dedi.