Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik ve tehdit suçlarına yönelik Turhal'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5'inden 4'ü tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde “Tefecilik, Tehdit, 6136 SKM” suçlarını işledikleri anlaşılan ve haklarında yürütülen projeli dosya kapsamında 62 olaya karıştıkları tespit edilen 9 şüpheliye yönelik Tokat KOM Şube ekipleri tarafından 5 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TAPU, SENET VE BORÇ DÖKÜMANLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Ara yakalamalarda ve yapılan aramalarda; 3 adet tapu, 1 adet senet, 1 adet ipotek senedi, Muhtelif sayıda borç/alacak dokümanları, 2 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet fişek, 1 adet tabanca sürgü kapağı, 1 adet tabanca iğnesi, iğne tutucusu, iğne yayı, 2 adet şarjör ele geçirildi. Ayrıca suç gelirleri ile mücadele kapsamında tüm taşınır/taşınmaz ve mevduat varlıklarına el konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Tamamlanan işlemlerin ardından 4 şüpheli Tokat KOM Şube Müdürlüğünden salıverilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli ise 8 Mart'ta Turhal Adliyesine sevk edildi. 5 şüpheliden E.A. Adli Kontrol kararıyla serbest bırakılırken, F.A.,D.A.,A A. ve F.A. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.