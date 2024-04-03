Arnavutköy’de kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir grubun, bir kişiye acımasızca saldırdığı görüldü.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Taşoluk Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre kız yüzünden gerçekleşen tartışma sonrasında kavgaya dönüştü. Çıkan kavga da bir grubun başka bir kişiye acımasızca saldırdığı görüldü. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde ticari taksiler ile olay yerinde bulunan kişilerin kavgaya tutuştuğu ve birbirlerine “seni vuracağım, mermi atacağım" gibi cümleler kullandıkları duyuldu.