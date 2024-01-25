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Kış mevsiminde olunmasına rağmen hala taptaze olan cennet hurması, vücut direncini koruması nedeniyle vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.



Türkiye’de en fazla Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen cennet hurması kış aylarına girilmesiyle Yozgat’ta bulunan marketlerde ve manavlarda yerini alıyor. Zengin vitamin içeriğiyle vitamin ve mineral sorunlarında kurtarıcı bir meyve olarak değerlendirilen kış meyvesi, bağışıklık sistemine iyi geldiği ifade edildi. Vücut ısısını yükselten, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı iyi geldiği bilinen cennet hurması bağırsaklar için de oldukça faydalı.



Esnaf, kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendiren meyveler arasında cennet hurmasının vitamin ve mineral zenginliği nedeniyle tercih edildiğini söyledi. C vitamini deposu olan meyvenin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini belirti. C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olan bir meyve. Lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını güçlendiriyor. Esnaf, sindirim dostu bir besin olduğunu ve cennet hurmasının kuru veya yaş olarak günde bir adet tüketilebileceğini söyledi.