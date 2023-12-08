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Kışın gelmesiyle birlikte, artan üst solunum yolu enfeksiyonları ve soğuk algınlıkları, özellikle öksürük ve balgam sorunlarıyla başa çıkmayı zorlaştırıyor. Şurup ve pastillerin yanı sıra, doğal çözümleri tercih edenler için özel bir karışım hazırladık. İçeriğinde bulunan zencefil, bal, tarçın, limon ve karanfil, C vitamini ile antiseptik özellikleri bir araya getirerek öksürük ve balgamı hızla ortadan kaldırıyor.

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar sırasında, öksürüğü hafifletmek ve balgamı temizlemek için hazır şuruplar ve pastiller kullanılabilir. Ancak doğal bir çözüm arayanlar için evde kolaylıkla hazırlayabilecekleri bir karışım öneriyoruz. Sarımsak, limon, zencefil tozu, tarçın tozu, bal, karanfil ve soğan gibi doğal malzemelerle oluşturulan bu karışım, öksürük ve balgam sorunlarınıza etkili bir çözüm sunuyor.

TARİF:

3 diş sarımsak, 1 adet limon, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 tatlı kaşığı toz tarçın, 4 yemek kaşığı bal, 4 adet karanfil ve 1 adet orta boy kuru soğan kullanarak hazırlayabileceğiniz bu karışım, sadece 1 gecede bile etkisini gösteriyor.

HAZIRLANIŞI:

1,5 su bardağı suyu bir tencerede kaynatın. Soğanı ve sarımsağı soyup ince ince doğrayın. Doğranmış malzemeleri kaynar suya ekleyin ve sarımsak ve soğanın su içinde soğumasını bekleyin. Ardından suyu süzün. Elde edilen karışıma limon suyu, zencefil tozu, bal ve tarçın ekleyin. Karanfilleri toz haline getirip karışıma ekleyin. Tüm malzemeleri kavanoz içinde karıştırın, kavanozu kapatıp çalkalayın. Hazırlanan karışım, buzdolabında 7 gün boyunca güvenle saklanabilir.