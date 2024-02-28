Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 29 gram esrar, 48 gram skunk, 19 gram kannabinoid ve 175 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 2’si tutuklandı, 16’sı hakkında da adli işlem başlatıldı.