Kaza, D-100 Karayolu Samsun istikameti Çorum kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şaban M. yönetimindeki 05 ABU 581 plakalı motosiklet kırmızı ışık ihlali yapınca, Yurdal D. yönetimindeki 55 AGP 454 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.