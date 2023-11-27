Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S., şehir merkezinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.S., Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Kaynak: İHA
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