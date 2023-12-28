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Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile birlikte Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Meslek Atölyelerini gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Recep Aydın, öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Aydın, ardından okul öğretmenleriyle eğitim ve öğretim yılı hakkında değerlendirme toplantısı yaptı.

Okul Müdürü Gürbüz Özdemir’den okulun genel durumu ve faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Kaymakam Recep Aydın, öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar, öğrencilere başarı diledi.