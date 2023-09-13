Sırbistan’da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası’na katılacak erkek ve kadın milli takımının kadroları açıklandı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 16-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada milliler tüm sıkletlerde mücadele edecek. Grekoromen stil, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli güreşçi şampiyonaya katılacak. Ay-yıldızlılarda şampiyonada mücadele edecek kadro Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklandı.



Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:

GREKOROMEN ERKEKLER

55 kilo Adem Burak Uzun

60 kilo Kerem Kamal

63 kilo Enes Başar

67 kilo Murat Fırat

72 kilo Selçuk Can

77 kilo Yunus Emre Başar

82 kilo Burhan Akbudak

87 kilo Ali Cengiz

97 kilo Metehan Başar

130 kilo Rıza Kayaalp

GREKOROMEN KADINLAR

50 kilo Evin Demirhan Yavuz

53 kilo Tuba Demir

55 kilo Melda Dernekçi

57 kilo Elvira Kamaloğlu

59 kilo Mehlika Öztürk

62 kilo Selvi İlyasoğlu

65 kilo Kadriye Aksoy

68 kilo Buse Çavuşoğlu Tosun

72 kilo Nesrin Baş

76 kilo Mehtap Gültekin

SERBEST STİL

57 kilo Süleyman Atlı

61 kilo Emrah Ormanoğlu

65 kilo Cavit Acar

70 kilo Servet Coşkun

74 kilo Soner Demirtaş

79 kilo Ramazan İshak Sarı

86 kilo Osman Göçen

92 kilo Feyzullah Aktürk

97 kilo İbrahim Çiftçi

125 kilo Taha Akgül

(İHA/Haber Merkezi)