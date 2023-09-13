Sırbistan’da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası’na katılacak erkek ve kadın milli takımının kadroları açıklandı.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 16-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada milliler tüm sıkletlerde mücadele edecek. Grekoromen stil, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli güreşçi şampiyonaya katılacak. Ay-yıldızlılarda şampiyonada mücadele edecek kadro Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklandı.
Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:
GREKOROMEN ERKEKLER
55 kilo Adem Burak Uzun
60 kilo Kerem Kamal
63 kilo Enes Başar
67 kilo Murat Fırat
72 kilo Selçuk Can
77 kilo Yunus Emre Başar
82 kilo Burhan Akbudak
87 kilo Ali Cengiz
97 kilo Metehan Başar
130 kilo Rıza Kayaalp
GREKOROMEN KADINLAR
50 kilo Evin Demirhan Yavuz
53 kilo Tuba Demir
55 kilo Melda Dernekçi
57 kilo Elvira Kamaloğlu
59 kilo Mehlika Öztürk
62 kilo Selvi İlyasoğlu
65 kilo Kadriye Aksoy
68 kilo Buse Çavuşoğlu Tosun
72 kilo Nesrin Baş
76 kilo Mehtap Gültekin
SERBEST STİL
57 kilo Süleyman Atlı
61 kilo Emrah Ormanoğlu
65 kilo Cavit Acar
70 kilo Servet Coşkun
74 kilo Soner Demirtaş
79 kilo Ramazan İshak Sarı
86 kilo Osman Göçen
92 kilo Feyzullah Aktürk
97 kilo İbrahim Çiftçi
125 kilo Taha Akgül
(İHA/Haber Merkezi)