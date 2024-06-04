112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıda Sorgun’da şahısların aralarında kavga, hakaret, yaralama üzerine Jandarma ekipleri olaya müdahale etti.

Güvenlik ekipleri Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 02 Haziran 2024 tarihinde yapılan müdahalede kavga, hakaret ve yaralama olayına karışan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan adli aramada; 1 adet tabanca, 38 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kurusıkı tabaca mermisi, 1 adet av tüfeği, 77 adet av tüfeği fişeği, 9 adet ses fişeği, 8 adet bıçak kılıfı ve 1 adet el detektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet, Tehdit, Hakaret ve Basit Yaralama suçlarından yapılan adli işlemler devam ediyor.