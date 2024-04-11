Yenifakılı ilçesinde tarlasını sulamak isteyen K.K isimli şahıs elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Yenifakılı’da tarlasının sulamak isteyen bir vatandaş açtığı su vanasının çalışmaması sebebiyle elektrik trafosunun üzerine çıkarak arızalı sigortayı değiştirmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Konuyla alakalı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “09 Nisan 2024 tarihinde Yozgat-Yenifakılı ilçesinde ikamet eden (K.K.) isimli şahsın elektrik çapması sonucu hayatını kaybetmesi olayı ile ilgi 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerimizce Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; olay yerine süratle çıkış yapılmış olup, yapılan incelemeler sonucunda; (K.K.) isimli şahsın tarlasını sulamak için açtığı su vanasının çalışmaması sebebiyle elektrik trafosunun üzerine çıkarak arızalı sigortayı değiştirmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayla ilgili adli işlemler devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.