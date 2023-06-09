İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; Hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak ve Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan (R.T.) isimli şahıs Yozgat ili Çekerek ilçesi Özükavak köyü bölgesindeki MangalKömürü Ocaklarında saklandığı tespit edilmesi üzerine; Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince 08 Haziran 2023 günü yapılan operasyonla yakalanmıştır. Yakalanıp gözaltına alınan şahıs adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip Yozgat Cezaevine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi