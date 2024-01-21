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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan operasyonda; 7.12 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 20 Ocak 2024 tarihinde Boğazlıyan ilçesi Sanayi mevkiinde yapılan yol kontrol faaliyetinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen (Y.Ö.) ve (S.A.Ç.) isimli şahısların yapılan üst araması neticesinde; yakalanıp gözaltına alınan (Y.Ö.) ve (S.A.Ç.) isimli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.