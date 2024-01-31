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Çorum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı bir köye operasyon düzenleyen jandarma timleri, yaptıkları aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ile 61 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Ruhsatsız silah ve mühimmata el koyan jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak 3 şahıs hakkında adli soruşturma başlattığı öğrenildi.