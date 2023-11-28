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Jandarma ekipleri buldukları içerisinde ziynet eşyası ve bir miktar para bulunan çantanın izini sürüp sahibine ulaşmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre 20 Kasım tarihinde Sivas - Ankara karayolu üzerinde önleyici kolluk çalışması yapan jandarma ekipleri içerisinde ziynet eşyası, bir miktar para ve kredi kartları bulunan bir kadın çantası buldu. Çantadan çıkan kartlarla kimlik tespiti yapan ekipler çantanın izini sürüp çanta sahibine ulaşmayı başardı. Çantanın G.T. (50) isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Ekipler G.T.’ye ulaşarak çantasını teslim etti.