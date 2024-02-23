Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yerköy’de kaçak sigara satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2 şahsın işyerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 84 bin 400 adet kaçak boş makaron, 26 bin 800 adet kaçak doldurulmuş makaron, 280 adet puro, 75 kilogram kaçak tütün, 29 paket kaçak çay, 9 kilogram kaçak nargile melası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli soruşturma başlatıldı.