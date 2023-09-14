İl Müftülüğü ile İlçe Müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek maksadıyla; İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında Aydıncık'ta yapılan Eylül Ayı İlçe Müftüleri Toplantısına, il müftü yardımcısı, ilçe müftüleri ve şube müdürleri katıldı.

Aydıncık İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda zoom üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına iştirak edildi. Zoom üzerinden yapılan toplantı sonrası gündem konuları ele alınıp din hizmeti alanındaki verimliliği artırmak için istişarede bulunuldu. Haber Merkezi

Umrecilere seminer

Akdağmadeni ilçesinde umre ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlara yönelik seminer düzenlendi.

Akdağmadeni İlçe Müftüsü Abdullah Çolak tarafından gerçekleştirilen eğitimde umrede gidilecek olan yerler, kalınacak mekanlar ve yapılması gereken ibadetler hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Umrenin bir ibadetinin insanın maddi ve manevi hayatını gözden geçirmesi için önemli bir vesile olduğunu belirten Çolak, umrenin önemi, umrecilerin dikkat edeceği hususlar ve umre ibadetinin nasıl yapılığını anlattı.

Hac ve umre ibadetinin en önemli başlıklarından biri olan ihram giyme konusu da uygulamalı olarak umrecilere anlatıldı. (İHA)