İran ve İsrail arasındaki tansiyonun artmasıyla birlikte kripto para piyasasında çalkantılı bir dönem yaşanıyor. İran İHA'larının İsrail'e yönelik saldırı düzenlediği iddialarıyla birlikte Bitcoin ve diğer kripto paralar hızla değer kaybetmeye başladı.

Özellikle Bitcoin, yaşanan gelişmelerin etkisiyle son 15 dakika içinde yüzde 10'luk bir değer kaybı yaşayarak 60 bin dolar seviyelerine geriledi. Bu ani düşüş, kripto para piyasasında endişe ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde geldi.

Uzmanlar, bölgesel gerilimlerin ve jeopolitik gerginliklerin kripto para piyasaları üzerindeki etkisinin arttığına dikkat çekiyor. İran ve İsrail arasındaki bu son gerilim de kripto piyasalarının hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.