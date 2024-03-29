İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandı.

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" mesajını verdi.

Yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov; ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.