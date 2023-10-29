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İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Memleket Günleri’nin 26-27-28-29 Ekim tarihlerindeki misafiri Elazığlılardı. Etkinliğin Cumhuriyet’in 100. yılına denk gelmesi üzerine, Elâzığ Dernekler Federasyonu ELFED, Yenikapı’da sürpriz bir kutlama programı düzenledi.

28 Ekim 2023 akşamı saat 19:23’te, 1923 mumdan oluşan mumla, Elazığ’ın simgesi Çayda Çıra oyunu eşliğinde dev bir ay ve yıldız oluşturuldu. Ay ve yıldızın ışıkları, 28 Ekim’i 29 Ekim’e bağlayan gece boyunca, gün ağarana kadar yandı.

Hoşgörü kenti Elazığ’ın güzel insanları, ‘Cumhuriyetimizin Işıkları İlelebet Sönmeyecek’ adı verilen büyüleyici koreografiyle, Cumhuriyet’in sonsuza dek süreceğine ilişkin inanç ve kararlılığı vurguladılar.

23 PLAKANIN GURURU

Etkinlik sırasında yaptığı konuşmasında, 23 plakalı Elazığ’ın, 29 Ekim1923 tarihinin gururunu plakasında taşıdığını belirten ELFED Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Gökhan Elgin, Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusuna eşlik etmek amacıyla hazırladıkları bu proje ile vatan ve memleket sevdası ile tanınan Elazığlıların Cumhuriyete ve Atamıza bağlılığını bir kez daha göstermek ve birliktelik ruhunu pekiştirmek istediklerini; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetimizi bize armağan eden tüm kahramanlarımıza her zaman şükran duyduklarını ifade etti.

Etkinliğin sonunda ‘Cumhuriyetin Işıkları İlelebet Sönmeyecek’ mesajını taşıyan bir pankart açıldı ve ay yıldız önünde tüm katılımcılarla birlikte coşkuyla İstiklal Marşı okundu.