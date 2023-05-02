Yozgat İl Müftülüğünce deprem bölgesine ve depremzedelere yapılan yardımlar İl Müftüsü Ali Gülden tarafından açıklanmıştı. Şimdi de Yozgat ilçelerinden deprem bölgesine gönderilen yardımlar açıklandı. Yozgat İl Müftülüğünce TDV Çandır Şubesi, TDV Sarıkaya Şubesi tarafından yardımlar açıklandı.

ÇANDIR GÖNÜLLÜLERİ DEPREM BÖLGESİNDE

Çandır’da yapılan faaliyetler şu şekilde aktarıldı; “Çandır İlçesine müstakil olarak gelen depremzede bulunmamakla beraber, akrabalarının yanına yerleşmek üzere 10 aile gelmiştir. Depremzedelere yönelik Kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilen yardım kampanyasında 15 adet gıda kolisi ve 20.000 liralık kaymakamlığın belirlemiş olduğu ihtiyaç malzemeleri (tüp, soba, elektrikli ısıtıcı vs.) karşılanmıştır. Fitre ve zekât olarak vatandaşlardan gelen nakdi yardımlar, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezin belirlemiş olduğu hesaplara yatırılmıştır olup, Çandır İlçe Müftülüğü personellerinden 4 personel gönüllü olarak deprem bölgesine gitmiştir.”

YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

Sarıkaya TDV Şubesi tarafından yapılan yardımlar hakkında verilen bilgide; “30 aileye ayni yardım yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. 10 Aileye ev açıldı. İlçede kalan depremzedeler için 13 bin liralık çamaşır alındı. Yurtta kalan depremzedelere 12 bin lira gıda alındı. 16 adet adak kurban teslim edildi. 30 öğrencinin bakımı üstlenildi. Yurtta kalan 25 erkek 27 kız çocuğuna oyuncak alındı. Sponsor bulunarak depremzedelere 22 bin lira harçlık verildi. Köylerde oturan depremzedelere 3 ton odun ve kömür verildi. 166 bin 120 lira TDV Sarıkaya Şubesi aracılığıyla yardım yapıldı. 243 bin 520 lira camilerden toplanarak Başkanlığa gönderildi. Müftülük personelimizce bağışlanan 29 bin 500 lira İl Müftülüğümüze gönderilmiştir. Afetzede vatandaşlarımıza gıda yardımlarımız devam etmektedir” denildi.

Sarıkaya TDV Şubesi din görevlilerinin kişisel gayretiyle kendi mahallelerinde yapılan hizmetler ise şu şekilde; “7 koyun kesildi ve 35 aileye dağıtıldı. 18 aileye ev tahsis edilerek 253 kişinin barınma ihtiyacı çözüldü. 2 ton kömür ve 60 torba odun ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bin ekmek depremzede vatandaşlarımıza dağıtıldı. 6 çamaşır makinası, buzdolabı, 15 halı, yatak, yorgan vb. malzemeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. 8 bin 500 lira nakdi yardım elden verildi. Tüm gıda ihtiyaçları temin edildi ve edilmeye devam ediyor. Hasta olan depremzede vatandaşlarımız hastaneye götürülerek tedavileri yaptırılarak tekrar evlerine götürüldü. 150 depremzede vatandaşımızın kaldığı yurda ilk günden itibaren defalarca yemek götürüldü ve hala götürülmeye devam ediliyor. Sarıkaya Belediyesi ve Kaymakamlık işbirliğiyle hazırlanan yardım tırlarının doldurulması, sevkiyatı vb. işlerde görevlilerimiz işbirliği içerisinde yardımda bulundular. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün organizesinde giyim malzemelerinin tasnif edilmesinde, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasında görevlilerimiz yardımcı olmuşlar ve olmaya da devam etmektedirler. İl Müftülüğümüzün koordine ettiği Afat gönüllüleri grubuna 6 personelimiz ile destek verildi. Halen gönüllü olup gitmek isteyen personelimiz bulunmaktadır.” Melike Aslı Arslan