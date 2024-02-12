Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, müftülük sitesinin çevresinde bulunan esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

İlçe esnafını iş yerlerinde ziyaret eden Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, bereketli ve hayırlı kazançlar diledi.

İlçe Müftüsü Yaykın, "Bu tür ziyaretlerimiz bundan sonrada toplumun tüm kesimleri için devam edecek. Halkımızın isteklerini, problemlerini dinleyerek yanlarında olacağız. Bu vesileyle ziyaret ettiğimiz esnafımıza helalinden, bereketli bol kazançlar diliyorum" dedi.