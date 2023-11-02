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Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Yozgat esnafını ziyaret etmeye devam ediyor.

Yozgat'ın sorunlarını yerinde görmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla sahada aktif olan Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, esnaf ve iş dünyası temsilcileri ile sık sık bir araya geliyor. Makam koltuğunda değil, Yozgat sokaklarında vatandaşların yanı başında bulunan Aydoğmuş, onların seslerini ve taleplerini doğrudan dinliyor.

"Vatandaşın sorunlarını en iyi yerinde dinlemek ve çözüm üretmek için sahadayız” diyen Başkan Aydoğmuş, “Yozgat'ta çalmadık kapı, ziyaret edilmemiş esnaf bırakmıyoruz. Üç yıl önce metal ürünleri satıcılığı işine başlayan ve kısa süre içerisinde büyük bir başarıya imza atan "Ünlü Metal" işyerinin sahibi İsmail Ünlü'ye destek ziyaretinde bulunduk. Yozgat'ta iş dünyamızın her bir ferdi, şehrimizin kalkınmasında önemli bir rol oynuyor. İsmail Ünlü kardeşimiz de bu başarılı iş insanlarından sadece biri. Onunla gurur duyuyor, tüm esnaf ve iş dünyamıza başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.