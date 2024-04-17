Geçen yılın sonlarına doğru düşüş yaşayan ikinci el araç piyasası, rotasını değiştiriyor. Özellikle son 4 ay içinde ikinci el araçlarda önemli fiyat artışları gözlemlendi. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel'in açıklamalarına göre, bu artışın sebepleri ve detayları dikkat çekiyor.

FİYATLARDA ARTIŞIN NEDENLERİ

İkinci el araç fiyatlarının yükselmesinde, artan talebin yanı sıra döviz kurlarındaki artış ve maliyetlerdeki yükseliş etkili oluyor. Bu faktörler, piyasada fiyatları artırıcı bir etki gösteriyor.

EN ÇOK ARTAN MODELLER VE PİYASADAKİ TRENDLER

Mart 2024'te, özellikle A segmentinde yer alan otomobillerde fiyat artışı gözlemlenirken, genel olarak tüm segmentlerde fiyatlar paralel bir şekilde yükseliyor. Örnek olarak, Hyundai i10 ve Kia Picanto gibi modeller fiyat artışında öne çıkıyor.

EN HIZLI SATILAN MODELLER VE KULLANICI TERCİHLERİ

Pandemi döneminde yükselen fiyatlar ve artan talep, kullanıcıların daha yeni modellere yönelmesine neden oldu. Özellikle 3 yaşına kadar olan genç modeller, yeni teknolojiye sahip araçlar tercih ediliyor. B-SUV araçlar ve Crossover tip otomobiller, kullanıcılar arasında popülerlik kazanıyor.

İKİNCİ EL ARAÇLARA TALEP ARTIYOR

Sıfır araç fiyatlarının yüksek olmasıyla birlikte, ikinci el araçlara olan talep artıyor. Satış adetlerindeki artışla birlikte, ikinci el araç piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Ancak, sıfır araç piyasasında daralma beklentisi var.

GELECEK İÇİN BEKLENTİLER

Talep, döviz kuru ve enflasyon gibi faktörlerin etkisiyle araç fiyatlarında artış devam edebilir. Bu nedenle, araç almayı düşünenlerin bütçe ve ihtiyaçlarına göre ikinci el veya sıfır araçları değerlendirmesi öneriliyor.