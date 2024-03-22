Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 13,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 azaldı.



İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 7,0 ARTTI



İhracat miktar endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8 arttı, yakıtlarda yüzde 34,2 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,7 arttı.



İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 9,3 AZALDI



İthalat birim değer endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 31,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,2 azaldı.



İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 13,9 AZALDI



İthalat miktar endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9 arttı, yakıtlarda yüzde 8,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,6 azaldı.





MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,6 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Aralık ayında 161,8 iken 2024 ocak ayında yüzde 5,6 oranında azalarak 152,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı ocak ayında 130,8 iken 2024 yılı ocak ayında yüzde 2,8 oranında artarak 134,5 oldu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,1 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Aralık ayında 120,2 iken 2024 ocak ayında yüzde 4,1 oranında azalarak 115,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı ocak ayında 127,1 iken 2024 yılı ocak ayında yüzde 13,9 oranında azalarak 109,4 oldu.



DIŞ TİCARET HADDİ 2024 YILI OCAK AYINDA 86,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı ocak ayında 80,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,4 puan artarak, 2024 yılı ocak ayında 86,1 oldu.