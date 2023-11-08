Tahmini Okuma Süresi: dakika

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Kazankaya Kanyonu'nda yapılacak çalışmalar sonrası bölge ülke turizmine kazandırılacak. Orman Genel Müdürlüğünce eko-turizm projesine dahil edilen Kazankaya Kanyonu'nun ülke turizmine kazandırılması için Yozgat Valiliği, Aydıncık Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) çalışmalarını sürdürüyor.

Çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan kanyonun tarihi ve doğal güzelliği bozulmadan 12 kilometrelik alanda yürüyüş yolları, tırmanış parkurları, seyir tepesi, gözetleme kuleleri ve konaklama yerleri yapılacak. Kazankaya Kanyonu’nun doğallığı bozulmadan yapılacak düzenleme ile turizme kazandırılıp, uzmanların uygun görmesi halinde de bölgeye dağ keçileri bırakılacak. Saklı cennet olarak da bilinen kanyon, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelecek.

“DAĞ KEÇİLERİNİN YAŞAM ALANINA UYGUN”

Kazankaya Kanyonu’nun kent turizmi açısından önemli bir potansiyel olduğunu ve bunun bir an önce değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kanyon için proje hazırlandığını hatırlattı.

Vali Özkan proje ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Kazankaya Kanyonu bizim oluşturmak istediğimiz turizm konsepti içerisinde bir etap müthiş bir doğal güzellik ve endemik alan. İnşallah buranın doğal yapısını bozmaksızın bir kısım yürüyüş, konaklama ve gezi alanları ile daha doğal ve gezi amaçlı turizme kazandırmak istiyoruz. Kazankaya Kanyonu coğrafi ve yapısı itibarıyla dağ keçilerinin yaşam alanına uygun bir alan. Eğer biz orada doğal ortamında dağ keçilerini yetiştirebilir ve orada çoğalmalarını sağlayabilirsek oraya ayrı bir güzellik katacak. Uygun görülmesi halinde de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz bu alanda da dağ keçileri sürüsü yetiştirmeye başlayacak.”