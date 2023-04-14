Araç filosunu her geçen gün güçlendiren Oluközü Belediyesi, taziye aracını vatandaşların hizmetine sundu.

“Acınız acımızdır” düşüncesiyle yola çıkan Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, geçtiğimiz günlerde alınan hibe desteği ile cenaze nakil aracı ve beldede morg ekipman yapımını tamamlamıştı.

Yapılan çalışmalarının ardından hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Başkan Aydınsoy, taziye aracını vatandaşların hizmetine sundu.

Başkan Aydınsoy, “Belediyemize kazandırdığımız cenaze nakil aracı, morg ekipmanları ve taziye aracı ile vefat eden vatandaşlarımıza son görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Oluközü Belediyesi olarak halkımızın en zor günlerinde yanında olmak, acılarını paylaşmak ve belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmek için yeni taziye aracını belediyemiz filosuna kattık. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

“HER GÜN YANLARINDAYIZ”

Her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Aydınsoy, “Bize göre belediyecilik, doğumdan ölüme kadar tüm alanlarda vatandaşa hizmeti gerektiriyor. Biz de vatandaşlarımızın iyi günlerinde yanlarında olduğumuz gibi, acılı günlerinde de beraber olmaya gayret gösteriyoruz. Oluközü Belediyesi olarak bir hemşerilerimizin mutlu günlerinde yanlarında olurken diğer taraftan hemşerilerimizin hizmetine sunduğumuz taziye aracımızla vatandaşlarımızın hüzünlü günlerinde yanında olup acılarını paylaşmaya gayret gösteriyoruz” dedi. Ahmet Ayverdi