Ülkemizde başarılı öğrencilerin bilime kazandırılması adına pek çok üst düzey sınav düzenleniyor. Temel bilimler ve bilgisayar alanlarında öğrencileri çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından Bilim Olimpiyatları Programı yürütülüyor. Bu çerçevede Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023 Bilim Olimpiyatları Sınavı başvurularının başladığını duyurdu.

SON BAŞVURU TARİHİ 19 MAYIS

Bilim Olimpiyatları programı kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar bilimleri alanlarına ilgilerini artırmak, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda özel eğitim olanakları sağlamak yolu ile gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl Astronomi-Astrofizik, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Ortaokul Matematik ve Ortaokul Bilgisayar dallarında Bilim Olimpiyatları’nı düzenleniyor. Bilim olimpiyatlarında başarılı olan öğrenciler Astronomi-Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Ortaokul Matematik ve Ortaokul Bilgisayar dallarında seçilmekte, eğitilmekte, her yıl düzenlenen Bölgesel ve Uluslararası olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmektedirler.

Bu çerçevede gerçekleştirilecek olan 31’inci Bilim Olimpiyatları 1’inci aşama sınavı başvuruları başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresine girerek başvuru yapabilecek. Son başvuru tarihi ise 19 Mayıs 2023 günü.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER YETİŞİYOR

Öğrencileri çekirdekten yetiştirerek bilime kazandırmak için pek çok proje yürütülüyor. Ülkemizde de Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında 2023 Bilim Olimpiyatları Sınavı başvurularının başladığı duyuruldu. Ülkemizin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda temel bilimler ve bilgisayar alanlarında kritik önemi insan kaynağının oluşturulması için öğrencileri bu alanlarda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve ulusal ve uluslararası olimpiyatlara hazırlamak üzere yapılan sınavlarla başarılı öğrenciler yetiştiriliyor. Haber Merkezi