Yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Doğan Ayyıldız, yönetiminde Boğazlıyan İlçe Stadyumu'nda devam eden Boğazlıyan Şekerspor’da özellikle geçen sezonda takımda yer alan yeşil-sarılı ekibin Türk futboluna kazandırma hedefinde olan genç oyuncuların yapılan çalışmalarda gösterdikleri performansın yanı sıra hırslı görüntüleri yüzleri güldürdü.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Boğazlıyan Şekerspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, bir yandan da hız kesmeden sezon öncesi takıma takviye anlamında yapılacak olan transfer çalışmaları da devam ediyor.

Kadrosunda kendi altyapısında yer alan genç kategorilerinden çıkardığı oyuncularla yeni sezona hazırlanan Boğazlıyan Şekerspor’da yönetim bu genç oyuncuların yanı sıra dış transferde tecrübeli ve yetenekli transferler yaparak transfer sezonunu kapatma hedefindeler.

Şu ana kadar dış transferler konusunda sessiz kalan Boğazlıyan Şekerspor görüşme aşamasında olduğu bir çok oyuncu ile anlaşma noktasında olduğu kalan ufak pürüzleri de gidererek tek tek bu oyuncuları Boğazlıyan İlçesine davet ederek sözleşme imzalaması bekleniyor.

"YILLARDIR OLDUĞU GİBİ BU SEZONDA HEDEFİMİZ ZİRVE"

Boğazlıyan Şekerspor teknik direktörü Doğan Ayyıldız, Boğazlıyan Şekerspor’un hedefinin yıllardır olduğu gibi bu sezonda değişmediği ve hedeflerinin yine zirve olduğunun altını çizdi.

Ayyıldız, “Geçen sezon zorlu ligde kurduğumuz bir çok genç oyuncularımızın yer almasının yanı sıra tecrübeleri oyunculara da yer vererek harmanladığımız mütevazi kadro yapımız ile iyi mücadele vererek çok güzel maçlar çıkararak güzel sonuçlara imzalar attık. Bu sezon da hedefimiz yine aynı değişen bir durum yok Boğazlıyan Şekerspor hangi grupta olursa olsun hedefi her zaman zirve mücadelesinin içerisinde yer almaktır. Bu sezon da yine birçok yetenekli genç oyuncularımıza şans vereceğimiz bir sezon olacak ama bunun dışında özellikle çok zorlu maçlarda maça ağırlığını koyacak birkaç tecrübeli oyuncu transferleri konusunda çalışmalarımız sürüyor ve bu transferlerde son aşamalara geldik son detaylar görüşülüyor” dedi.

Yeni transferleri kısa süre içerisinde takıma katma hedefinde olduklarını dile getiren Ayyıldız, “Yönetimimiz büyük bir çaba içerisinde yeni transferleri bitirmek adına çaba sarf ediyorlar ama transferler hemen olmuyor çok meşakkatli ve sabır isteyen bir süreç ama hedefimiz kısa süre içerisinde transferlerimizi tamamlayıp takıma katarak hem oyun yapımıza hem de takıma uyum sorunlarını çabuk aşamaları için yapacağımız çalışmalar ve programlarla yeni sezona güçlü ve hazır bir şekilde girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.