Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi B Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü hafta sonu Samsun Hentbolspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan dinlenerek geçiren Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü bu hafta sonu Samsun Hentbolspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Pazartesi günü itibariyle Antrenör Enis Atmaca gözetiminde başladı.

Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü kendi sahalarında Samsun Hentbolspor ile sor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Rakiplerini mağlup ederek yeni bir çıkış yakalamak istediklerini dile getiren Atmaca, “Ligde en son lider Ortahisar Belediyespor ile deplasmanda oynadık ve yakaladığımız galibiyet serisine zorlu deplasmanda son vermiştik. Şimdi Cumartesi günü Samsun Hentbolspor’u taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak mağlup edip yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bulunduğumuz grupta zayıf takım yok, bütün takımlar birbirlerini yenebilecek güce sahipler. Biz bu hafta sonu istemediğimiz bir sürpriz ile karşılaşmamak için çok çalışacağız. Rakibimizi yenip hedefimize de bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum” dedi.