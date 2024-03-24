TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili hemşehrimiz Fuat Oktay, Yozgat’a gelerek bir dizi temaslarda bulundu.

Boğazlıyan, Yenifakılı ilçelerine giderek bir dizi temaslarda bulunan Milletvekili hemşehrimiz Fuat Oktay, Boğazlıyan’da bulunan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretime geçen ASİ Künefeleri üretim tesisini de ziyaret etti.

Hatay’ın tescilli lezzeti künefenin Boğazlıyan ASİ Künefeleri üretim tesisinde üretildiğini söyleyen Oktay, çalışanlarının yüzde 95’inin kadın olduğunu aktardı.

Ziyaretten sonra konuşan Oktay, “Hatay’ın tescilli lezzeti künefenin Boğazlıyan’ımızda üretildiği, çalışanlarının yüzde 95’inin kadın olduğu ASİ Künefeleri üretim tesisini Belediye Başkanımız ve adayımız Sayın Gökhan Coşar ile birlikte ziyaret ettik" dedi.

Oktay, "Önümüzdeki beş yıl içerisinde 31 Mart sonrasında Belediye Başkanımız çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek ve onlarca tesisimiz Boğazlıyan’dan dünyanın dört bir yanına üretim yapacak, Boğazlıyan gelişecek, Türkiye kazanacak. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Mustafa Görgen’e nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.