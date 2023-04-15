Bölgesel Amatör Lig 26.haftasında 6 müsabaka oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu bu maçların tarih ve saatlerini duyururken maçlarda düdük çalacak hakemleri de belirledi.
Yozgat 1959 - Osmancık Belediyespor maçını Mehmet Derme Yahya Yenen, Talasgücü Belediyespor-Yozgat Bozokspor maçında ise Berkan Gündoğdu düdük çalacak.
Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 26.haftasında oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler şunlar:
Niğde Belediyespor - Sincan Belediyespor: Yahya Yenen
Talasgücü Belediyespor - Bozokspor: Berkan Gündoğdu
Suvermez Kapadokya - Develigücü: Emre Nağaç
Hacılar Erciyesspor - Yahşihanspor: Orçun Özer
Ankara TKİspor - Mucurgücü: Enes Yakup Baş
Yozgat 1959 - Osmancık Belediyespor: Mehmet Derme
İHA