Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa'da AK Parti KKTC Ülke Temsilciliği Teşkilatı ile bir araya geldiği buluşmasında, dünden bu yana Kıbrıs Türkleriyle hasret giderdiklerini söyledi.

Türkiye-KKTC ekonomik ve kalkınma işbirliği çerçevesinde, KKTC'de desteklenen yatırımları, iyileştirmeleri, sosyal yardımları sürdürdüklerini belirten Oktay, dün KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasını imzaladıklarını hatırlattı.

Oktay, Türkiye'den KKTC'ye 9,5 milyar liralık destek sağlanmasını içeren anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, Derinya Sosyal Konut Projesi, Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesi, Orta Mesarya Tarımsal Sulama Projesi, 500 Yataklı Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi ve Gazimağusa İlahiyat Koleji gibi yatırımların kaynağının anlaşmaya dahil olduğunu ifade etti.

Yeni Ercan Havalimanı'nın faaliyete geçerek, Kuzey Kıbrıs'a pek çok anlamda hareketlilik getireceğini vurgulayan Oktay, Türkiye'nin yaşanan büyük felaketin yaralarını hızla sararken, Kuzey Kıbrıs'taki çalışmalarını hiçbir zafiyete mahal vermeden devam edeceğini kaydetti.

"YAPILMAYACAK HİÇBİR ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMEDİK"

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, bu yola gönlünü koyan milyonlarla birlikte adalet ve kalkınma hareketinin bir mensubu olmaktan bahtiyar olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin birer neferi olarak birlikte gururla taşıdığımız başarı hikayelerimiz var. Hiçbir zaman milletimizin yüzünü yere eğdirmedik. Ulusal ve uluslararası her zeminde ülkemizin başını dimdik tuttuk. Milletimizin onurunun çiğnenmesine asla müsamaha göstermedik. İç politikada ve dış politikada ezberleri bozduk, milli adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Milletin teveccühünden başka bir rütbeyi yakamıza takmadık. Meydanlarda söylediğini göreve gelince unutanlardan asla olmadık. Yapılmayacak hiçbir şeyin sözünü vermedik. 'AK Parti söylerse yapar' dedik ve milletimiz de buna inandı ve yüksek sesle dile getirdi. Milleti hor görenler, elinde hiçbir icraatı olmayanlar, şimdi çıkmış sözünü tutmaktan bahsediyor, baharlardan bahsediyor. Bu sahte ittifakın sözüne güvenilir mi? Sahte ittifakın baharına güvenilir mi? Daha kendi arasında anlaşamayan bu yalan ağına milletimiz inanır mı? Sizler inanır mısınız? Bunların verdiği bir söz varsa biri Pensilvanya'ya, biri Kandil'e bir diğeri de Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen ülkelere verilen sözlerdir."

Oktay, "Çok partili dönemde bir defa bile mührü bunlara vermeyen milletimiz, kimin boş laf ürettiğini kimin sorumluluk aldığını, iş ürettiğini iyi biliyor. Kimin ajanslara, yabancı danışmanlara, dış mihraklara, kimin Anadolu irfanına ve sizlere güvendiğini, yaslandığını da iyi biliyor." diye konuştu.

"Ayasofya Cami olsun" diyenle "kilise kalsın, müze olsun" diyenin bir safta bulunduğunu, Kıbrıs konusunda Rum tezlerini benimseyenlerle sözde milliyetçi olanların çıkar birliği yaptığını, liberal olmaktan dem vuranların köprüyü geçene kadar sosyal demokrat maskesi taktığını belirten Oktay, "Muhalefete buradan sesleniyorum. Daha siz yanınızdakine inanmıyorsunuz sizin sözünüze kim inansın? Yıllarca Anadolu'nun yazını kışa çevirmişsiniz, sizin yalancı baharınıza kim kansın? Ortak acılarımız dahil her konuyu alet ettiğiniz istismar siyasetine kim pirim versin? Bir gün camide namaza durup, ertesi gün seccadeyi ayakkabıyla çiğnediğiniz riya kokan hallerinize kim güvensin?" dedi.

Oktay, Türk Milletinin 20 yıldır dediği yapan, hakkın ve doğrunun yanında duran eser siyasetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşuna inandığını ve güvendiğini anlatarak, bu iradenin devam etmesi, kazanımların kesintiye uğramaması için Kuzey Kıbrıs teşkilatının çok yoğun çalışması gerektiğini kaydetti. AA