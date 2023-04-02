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‘MSÜ’ sınavı yapıldı

Yozgat ve Kayseri'de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı.

02 Nisan 2023 Pazar 13:55
‘MSÜ’ sınavı yapıldı

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verildi.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 77 ilde, 98 sınav merkezinde, 1489 bina, 27 bin 134 salonda gerçekleştirildi.

Yozgat'ta Bozok Üniversitesi yerleşkesinde yapılan sınavda, adaylar, erken saatlerde sınava girecekleri fakültelerin önlerinde toplandı.

Adaylar, kimlik kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salonlara alındı.

Görevliler, sınava geç kalmamaları için adaylara sık sık uyarılarda bulundu.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesinde sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrolü ve aramaların ardından salonlara girdi.

Edebiyat Fakültesinde çocukları sınava giren veliler, bahçede çimlerde ve banklarda oturarak sınavın bitmesini bekledi.

Sınav sonuçları, 27 Nisan'da açıklanacak. AA

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