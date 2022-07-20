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Ziyaretlerde ara yok

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef Yozgat’ta yapmış olduğu ziyaretleri aralıksız devam ediyor.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Ziyaretlerde ara yok

Ziyaretleri kapsamında Çayıralan ilçesini ziyaret eden Sedef, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. 
Ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Milletvekili Sedef, Çayıralan ilçesi ziyaretleri kapsamında Günyayla ve Fahralı köylerini ziyaret etti. Meclisin tatile girmesi ile birlikte memleketi Yozgat’a geldiğini belirten Sedef, “Vatandaşlarımız ile bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmesi ile birlikte de hem Yozgat’a gelerek partililerimiz ile birlikte ilçe gezilerimize başladık. Memleketimi geldiğim günden itibaren birçok ilçemizi ve köylerimizi gezdik. Çayıralan ilçemizi ziyaret ederek vatandaşlarımız ile bir araya geldik. İnşallah tüm ilçelerimizi tüm köylerimizi gezerek vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinleyeceğiz. Dinleyip geçmeyecek meclis gündemine de talepleri taşıyacağız” dedi. Çayıralan ziyaretinde köyleri gezen Sedef vatandaşlar ile bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Sedef, “Köylerimizi ziyaret ederek hemşerilerimizle bir araya geldik, sohbet edip dertleştik. Köy muhtarlarımıza ve Çayıralan Ziraat Odası Başkanımız başta olmak üzere tüm hemşerilerime ilgileri için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. »Selma Şahin
 

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Ziyaretlerde Ara Yok
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