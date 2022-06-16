Ziyaretlerde ara yok

Yapmış oldukları ziyaretler kapsamında okul idarecilerinden bilgiler alan Yoldaş, eksikleri yerinde tespit ederek gerekli çalışmalar için fikir alış verişinde bulundu. Üçler İlköğretim Okulunu ziyaret eden Yoldaş öğrenci ve öğretmenler ile bir araya geldi. Öğrenciler ile sohbet eden Yoldaş, derslerinde başarılar diledi. Daha sonra okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Yoldaş, gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi