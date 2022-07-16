Yozgatlıları ağırladı

Hollanda Yozgatlılar 66 Denhag Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özgür, Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Eranıl ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Denhaag Başkanı Bülent Günsel’i ağırlayan Milletvekili Başer, “Başkanlarıma nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Yurtdışında yaşayan hemşehrilerimizin ve tüm kardeşlerimizin geçmiş bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Leicester Şube Başkanı İbrahim Diyenli ve arkadaşlarını Yozgat’ta misafir eden Başer, İngiltere'den gelen misafirleri Yozgat Çamlığı Milli Parkı ve Nohutlu Tepesi'nde ağırladıklarını ifade etti. Başer, “Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Leicester Şube Başkanımız İbrahim Diyenli ve arkadaşları Yozgat’ımızda misafirimiz oldu. Konuklarımızı güzel Çamlığımızda, Nohutlu Tepesi'nde misafir ettik. Misafirlerimizi Yozgat’ımızda ağırlamaktan mutluluk duyduk” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi