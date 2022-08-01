Yeni çeşitler deneniyor

Bu yıl ilk defa ekimi yapılan kuru bezelyenin hasadı gerçekleştirildi.

‘HER AŞAMADA VARIZ’

Yozgat’ın tarım ve hayvancılık ili olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, kurum olarak tüm süreçlerde yer aldıklarını ifade etti. Tarladan sofraya kadar tüm aşamada olduklarının altını çizen İl Müdürü Özkaya, “Nihayetinde biz kurum olarak tarladan sofraya kadar olan tüm süreçte yer alıyoruz. İlk tohumun atılmasından hasat ve akabinde mamul hale dönüşünce kadar geçen tüm süreçte sorumlu olan bir müdürlüğüz. Bu konuda tarlada ekimden başlıyoruz çiftçilerimizin yanında olmaya ta ki ürünümüz son halini alana kadar. Fabrikalarda ve iş yerlerinde ürün denetimlerini kadar tüm aşamada müdürlüğümüz etkin rol oynuyor” dedi.

ÇEŞİTLER ARTIYOR

Yozgat’ta ekim alanında çeşitliliğin arttığının altını çizen Özkaya, “ Yozgat merkez ve dahil olmaz üzere toplamda 4 yerde kuru bezelye ekimimizi gerçekleştirdik. Merkez, Boğazlıyan ve Sorgun ilçemize bağılı toplam 4 köyde gerçekleştirmiş olduğumuz kuru bezelye deneme ekimlerimizi gerçekleştirdik. Deneme ekimlerinde Bakanlığımıza bağlı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Deren ve Irmak çeşitleri ekildi. Deneme ekimleri sulu ve kuru ortamlarda yapıldı. Baklagiller insan beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. İl Müdürlüğü olarak baklagillerde üretim ve verimi artırmak amacıyla eğitim yayım ve demonstrasyon faaliyetleri yürütmekteyiz. Bezelye Ülkemizde genelinde yeşil olarak yetiştirilerek yeşil olarak tüketilebilen yemeklik bir baklagildir” dedi.

‘NAKLİYESİ VE MUHAFAZA EDİMİ KOLAY’

Yeşil olarak üretilen ve tüketilen bezelye muhafaza ve nakliyede zorluklara yol açtığını ifade eden Özkaya, “Yeşil bezelyenin muhafazası ancak soğuk zincir veya konserve şeklinde yapılabilmektedir. Bu sorunların bertarafı ve yetiştirilmesinde kolaylık sağlamak amacıyla Bakanlığımıza bağlı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Deren ve Irmak ismiyle 2 adet kuru bezelye çeşidi geliştirilerek tescil edilmiştir. Yeni geliştiren kuru bezelyede muhafaza ve nakliye sorunları yoktur. Tarlada nohut ve mercimekte olduğu gibi iyice kuruduktan sonra biçilerek hasat edilmekte ve kuru olarak depolanmaktadır. Bu durum hem işçilikten, hem nakliyesinde hem de muhafaza ve depolanmasında çok önemli avantajlar sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

‘TAKİBİ YAPILMAKTA’

Ekimi yapılan kuru bezelyenin teknik personel ile tabinin yapıldığını belirten Özkaya, “Yaptığımız bu ekimlerle bu kuru bezelye çeşitlerinin ilimiz ekolojik şartlarında kuru ve sulu olarak yetişme, gelişme ve verim durumları üretim sezonu boyunca müdürlüğümüz teknik personelince takip edilerek kayıt altına alınacaktır. İlimiz ekolojik şartlarında uyum sağlaması durumunda ekiliş ve üretim alanları çoğalacak çiftçilerimize alternatif bir ürün kazandırılmış olacaktır" dedi.

»Sema Nur Koçaker