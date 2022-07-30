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Vurdu ve intihar etti

Yerköy ilçesinde boşandığı eşi H.B.’yi pompalı tüfekle vurarak öldüren S.B., eski kayınbiraderi T.B.’yi de yaraladı. S.B. aynı silahla yaşamına son verdi.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Vurdu ve intihar etti

Yerköy ilçesinin Sedir köyündeki S.B. ve eski kayınbiraderi T.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.B, kayınbabasının evine pompalı tüfekle gelerek kayınbiraderi T.B.’ye ve eski eşi H.B.'ye ateş etti. S.B. daha sonra aynı tüfekle intihar etti.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede S.B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan H.B. de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan yaralı olarak kurtulan T.B. ise Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. »İHA

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Vurdu Ve Intihar Etti
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