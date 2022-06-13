Ürünler tanıtıldı

Ankara'da bulunan DAMA Mutfak Akademi danışmanlığında YÜKA’da üretimine başlanan Glütensiz Tarhana, Tahıllı Gevrek, Kırmızı Mercimekli Atıştırmalık ve Tarhana Cipsi’nin tanıtımına Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Soner Yalçın ve İlçe Proje Yürütme Komisyonu Başkanı Çağrı İncirkuş katıldı.
Haber Merkezi
13 Haziran 2022 Pazartesi 00:39
Ankara'da bulunan DAMA Mutfak Akademi danışmanlığında YÜKA’da üretimine başlanan Glütensiz Tarhana, Tahıllı Gevrek, Kırmızı Mercimekli Atıştırmalık ve Tarhana Cipsi’nin tanıtımına Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Soner Yalçın ve İlçe Proje Yürütme Komisyonu Başkanı Çağrı İncirkuş katıldı.