Valilik makamı toplantı salonunda kadın kooperatiflerinin projelerine yönelik hibe sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen törene Vali Ziya Polat, Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş ile S.S. Şefaatli Karanlıkdere Üretim ve İşletme Kooperatifi ve S.S. Sorgun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi temsilcileri katıldı. Düzenlenen imza töreninde, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından S.S. Şefaatli Karanlıkdere Üretim ve İşletme Kooperatifine 95 bin 328 lira, S.S. Sorgun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ise 38 bin 812 lira hibe desteği verildi.

“ÜRETİP BÜYÜYECEĞİZ”

Kadın kooperatiflerinin artmasında büyük bir gelişme olduğunu vurgulayan Vali Ziya Polat, “Yozgat’a geldiğimiz günden itibaren tek çabamız kadınlarımız kooperatifleşme yönünde ilerlemesi. Bu konuda çok şükür büyük bir ilerleme oldu. Şuanda Yozgat’ımızda 17 kadın kooperatifimiz, 4 derneğimiz ve 1 özel kooperatifimiz bulunmakta. Bizler kadınlarımızın her daim yanlarında olarak üreteceğiz, üretip büyüyeceğiz, büyüdükçe de yükseleceğiz. Kadınlarımız şuanda kooperatiflerimizde üretime başladı yakın zamanda da satışlara başlayacağız. Böylece sattıkça daha fazla üretip daha fazla satacağız. Bu yolda kadınlarımız hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine artı değer katacak. Kadınlarımız hangi işe el atarsa başarılı olacaklarını biliyoruz. Biz hep söylüyoruz toplumumuzun temel yapısı aile ailenin temel yapısı da kadınlarımız, annelerimizdir” dedi.

“KADINLARIMIZIN EMRİNDEYİZ”

Yerelden kalınmak gerektiğini belirten Vali Polat, “ Kalkınmanın ana kaynağı yine kadınlarımız. Her zaman söylüyoruz bir işe kadınlar el atarsa onu başarmadan bırakmıyor. Kadınlarımızın biz daha çok üretimin, eğitimin, sağlığın içerinde olmasını istiyoruz. Bu konuda da geldiğimiz günden itibaren destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Biz sadece laf ile değil ürün olarak ta desteklemek gerektiğini biliyoruz. Biz şuan valilik olarak kullandığımız tüm hediyelik eşyalarımızı kooperatiflerimizden alıyoruz. Ürünlerimiz üretmek ürettiğini satmak sattığından para kazanmak kazandığın para ile üretimi genişletmek bu döngüyü sağlamak lazım. Biz valilik olarak devletin tüm kurumları olarak kadınlarımızın emrinizdeyiz. Üzerimize ne düşüyorsa biz hazırız yeter ki siz üretin ürettiklerinizden bizde satın alırız. Hep beraber üretmeye devam edeceğiz. Yiğitler şehri Yozgat’ta üretim sevdası ile yol almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ÜRETİME DEVAM EDECEKLER”

Yapılan destekler ile kooperatifler üretime devam edeceğini ifade eden Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, “ 2 kadın kooperatifimiz için projelerine yönelik hibe sözleşme imzaladık. S.S. Şefaatli Karanlıkdere Üretim ve İşletme Kooperatifi projesi için imzalanan sözleşmede proje bedeli 127 bin 105 lira hibesi ise 95 bin 328 lira kazanacaklar. Makine tesisat alım projesi kapsamında kooperatifimiz kaz yolma makinası, kesim standı, tüy ıslatma kazanı kaz eti işleme tezgahı, derin dondurucu vakumlu paket ve poşetleme makinası, kurutma makinası ve yıkama makinasından oluşan makine ve tesisatları kooperatiflerine kazandırıp üretime devam edecek. Diğer kooperatifimiz S.S. Sorgun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi proje ise maliyetleri 51 bin 750 lira hibe desteği 38 bin 812 lira kazanacak. Bu kooperatifimiz de yine makine desteğinden yaralanarak gazlı yer ocağı, hamur açma makinası, helva tenceresi, hamur yoğurma makinası ve salça makinasından oluşan cihazlar alıp üretime devam edecek” dedi.

“ÜRETİM MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜ”

Kaz projesi ile ilk desteklerini aldıklarını belirten Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, “İlk desteğimiz ORAN Kalkınma Ajansından aldığımız destek ile beraber ‘Şefaatli kazı ORAN’la yetişiyor’ projemiz ile başlattık. Bu sayede kaz üretimini yerelde gelişmesi adına ciddi adımlar attık. Eski bir ceza evi olan insanların eskiden mahkum olduğu, ıslah olduğu yer artık kazların yetiştiği bir üretim merkezi haline dönüştü. Bu projemiz ile de inşallah ürettiğimiz kazları daha nitelikli işleyip, hem kazın tüyünden hem de etinden istifade edip paketlenmiş ürün haline getirmek. Böyle bir niyetimiz var bir sonraki projemizde de inşallah kuluçka ettiğimiz kaz yumurtalarını civciv çıkmayan kısmında sanatsal olarak işleyip hediyelik eşyaya dönüştürmeği planlıyoruz. Kuluçka makinasına koyup civciv halinde çıkan yumurtalarımız şuanda merkezimizde çıkmayan yumurtalarımız ise süs eşyası olarak vatandaşlarımızda. Dolayısıyla kazın her şeyinden istifade ettiğimiz bir proje olacak” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin

»Sema Nur Koçaker

