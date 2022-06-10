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Sözleşme imzalandı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Sümbül Deresi Taşkın Koruma sözleşmesi imzalandı.

10 Haziran 2022 Cuma 00:02
Sözleşme imzalandı

İmzalanan sözleşmenin bölge halkına hayırlı olmasını dileyen AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, “Bahçelievler Mahallesi Sümbül Deresi Taşkın Koruma kapsamında; Derenin oluşturacağı taşkın zararlarından önlemek amacı ile Sümbül Deresinde 650 metre beton ağırlık duvarlı kanal olarak, yol geçişlerine 2 adet köprü ve bin 300 metre panel tel çit yaptırılacaktır. Yapılacak olan projemiz Yozgat’ımıza ve Sarıkaya ilçemize hayırlı olsun” dedi. 
Haber Merkezi
 

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Sözleşme Imzalandı
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