Sözleşme imzalandı

İmzalanan sözleşmenin bölge halkına hayırlı olmasını dileyen AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, “Bahçelievler Mahallesi Sümbül Deresi Taşkın Koruma kapsamında; Derenin oluşturacağı taşkın zararlarından önlemek amacı ile Sümbül Deresinde 650 metre beton ağırlık duvarlı kanal olarak, yol geçişlerine 2 adet köprü ve bin 300 metre panel tel çit yaptırılacaktır. Yapılacak olan projemiz Yozgat’ımıza ve Sarıkaya ilçemize hayırlı olsun” dedi.
Haber Merkezi
İmzalanan sözleşmenin bölge halkına hayırlı olmasını dileyen AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, “Bahçelievler Mahallesi Sümbül Deresi Taşkın Koruma kapsamında; Derenin oluşturacağı taşkın zararlarından önlemek amacı ile Sümbül Deresinde 650 metre beton ağırlık duvarlı kanal olarak, yol geçişlerine 2 adet köprü ve bin 300 metre panel tel çit yaptırılacaktır. Yapılacak olan projemiz Yozgat’ımıza ve Sarıkaya ilçemize hayırlı olsun” dedi.