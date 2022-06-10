Sözleşme imzalandı

İmzalanan sözleşmenin bölge halkına hayırlı olmasını dileyen AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, “Bahçelievler Mahallesi Sümbül Deresi Taşkın Koruma kapsamında; Derenin oluşturacağı taşkın zararlarından önlemek amacı ile Sümbül Deresinde 650 metre beton ağırlık duvarlı kanal olarak, yol geçişlerine 2 adet köprü ve bin 300 metre panel tel çit yaptırılacaktır. Yapılacak olan projemiz Yozgat’ımıza ve Sarıkaya ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Haber Merkezi

