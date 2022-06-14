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Sergi açıldı

Saraykent İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Yozgat Novada Alışveriş Merkezi'nde 'Görsel Sanatlar Sergisi' açıldı.

14 Haziran 2022 Salı 00:20
Sergi açıldı

Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürleri Yasin Gürsoy ve Rıza Uslu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Fatih Kaya, Görsel Sanatlar öğretmeni Fatma Ekren, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, "Yılsonu sergisinde eserlerini sergileyen birbirinden kıymetli kursiyerlerimizi tebrik ediyor, elinize, emeğinize sağlık diyorum" dedi. Yozgat Novada Alışveriş Merkezi sergi alanında düzenlenen sergiyi gezen Doğan ve beraberindekiler eserlerin oluşmasında emeği geçen öğretmen ve kursiyerlerden bilgiler aldı. 
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sergi Açıldı
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